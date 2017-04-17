% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Tek zarftan 2 'evet' oyu çıkınca...

Konya'da, referandumda bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde 2 adet 'evet' pusulasının çıkması tartışmaya yol açtı.

Tek zarftan 2 'evet' oyu çıkınca...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:43

Konya'da, referandumda bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu.

Müşahitlerin itirazı üzerine sandık başkanı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu'na kurulan 1415 numaralı sandıkta, sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıktı.

CHP'li müşahitlerin oyun geçersiz sayılması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada okulda görevli polisler sınıfa gelerek tartışmayı büyümeden önledi. Durumu İlçe Seçim Kurulu'na bildiren sandık başkanı, zarftan çıkan oylardan birinin 'evet' olarak sayılması gerektiği cevabını aldı.

1415'nolu sandıkta kullanılan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayır oyunun çıktığı belirtildi.

 
EtiketlerreferandumKonya
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