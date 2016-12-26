Tek yumrukla kapıyı açan özel harekat polisi

soyle kukreyince cakallari yilanlar titreten vurdugunu devirenn aslanlari pkk ya yem edoyonuzya cok yazik zorla teroristleri sag yakalatiyorsunuzya cok yazik insanin icine oturuyorCevapla
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:53
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