Tek umudumuz Türkiye

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - İsrail, Siyonist tapınağı için Mescid-i Aksa üzerindeki planlarını bir bir devreye koyarken Kudüs’ten Türkiye’ye Mescid-i Aksa çağrısı geldi. Akit’e konuşan Filistinli inşaat mühendisi Musa Cemal, “İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya girişimiz Siyonist İsrail tarafından engelleniyor. 3 gün boyunca Mescid-i Aksa’yı kapatan İsrail bütün anahtarları elimizden aldı. Kapılara X-Ray cihazları, Mescid-i Aksa’nın her bir yerine kameralar yerleştiren İsrail’e Türkiye’den daha yüksek sesle tepki bekliyoruz. İsrail askerlerinin ve polisinin kontrolünde fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya alınıyor ve büyük bir provokasyon yapılıyor” dedi.

TÜRKİYE’DEN İSRAİL’E DAHA SERT TEPKİ BEKLENİYOR

Terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’nın girişine X-Ray cihazları koymasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Filistinli inşaat mühendisi Musa Cemal, “Türkiye’de bir sinagoga yönelik saldırı olsaydı ya da Türk hükümeti tarafından kapatılsaydı dünya ayağa kalkmaz mıydı? İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, Siyonist İsrail tarafından kapatılıyor, içinde gençlerimiz öldürülüyor ve hatta Yahudiler tarafından işgal ediliyor fakat İslam dünyası yaşananlara gözlerini kapatıyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER OLDUKÇA ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Özellikle cuma günleri X-Ray cihazlarının girişinde büyük yığılmalar ve büyük sıkıntılar yaşanacağını söyleyen Cemal, “3 gün boyunca kapatılan Mescid-i Aksa’nın her yerine İsrail kameraları yerleştirerek büyük bir işgalin adımlarını attılar. Kapalı olduğu 3 gün içinde Mescid-i Aksa’nın birçok yerine zarar verdiklerini gördük. Türkiye’nin, İsrail büyükelçisini çağırarak Mescid-i Aksa’da yaptıklarına yönelik daha sert tepki göstermesini bekliyoruz. Türkiye’nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için büyükelçiyi çağırıp tepki göstermezse daha niçin tepki gösterilebilir? Müslümanlar olarak son zamanlarda Filistin’de oldukça zor günler geçiriyoruz ve Türkiye’den, Sayın Reis Recep Tayyip Erdoğan’dan Mescid-i Aksa için daha fazla destek çağrısında bulunuyorum. İsrail’e daha fazla tepki gösterilmeli ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm ablukaların kaldırılması talep edilmeli” şeklinde konuştu.

“SİYONİST İSRAİL’E SERT TEPKİMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ”

“15 Temmuz darbesine maruz kaldığımızda Kudüs’ten, Gazze’den ve diğer birçok mazlumlardan dua geldi” diyen Kudüs Uzmanı Musa Biçkioğlu, “İslam dünyasının ve mazlumların tek umudu olarak gördüğü Türkiye’den Mescid-i Aksa’ya yönelik daha ciddi tepki bekleniyor.

Tarihsel ve dinsel sorumluluğumuz gereği mutlaka ama acil olarak en üst perdeden Mescid-i Aksa’ya yönelik tedbirlerimizi alarak Siyonist İsrail’e karşı tepkimizi ortaya koymalıyız. Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu ya da büyükelçimiz derhal Mescid-i Aksa’ya gönderilmelidir.

Ayrıca Türkiye’nin bütün camilerinde Mescid-i Aksa’ya yönelik çağrılar yapılmalıdır. STK’ların Mescid-i Aksa’ya yönelik neden sessiz kaldığına da doğrusu hayret ediyorum” açıklamasında bulundu.

“FANATİK YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA’YA ALINIYOR”

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Biçkioğlu, “İsrail, fanatit ve saldırgan Yahudilere Mescid-i Aksa’yı açarak provokatif bir adım daha attı. Asker ve polis gözetiminde Mescid-i Aksa’ya giren Yahudilerin kimisi bayrak açıyor, kimisi şarap döküyor, kimisi ayin yapıyor, kimisi nikah kıymaya çalışıyor. Bu katil İsrail’in ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yönelik tavrına dair yüksek perdeden tepki göstermek zorundayız” şeklinde konuştu.

İsrail’in metal dedektörü uygulamasına “tepki” gösteren Müslümanlar, aranarak Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddetti.