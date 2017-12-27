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Tek tipin detayları belli oldu! Kim ne renk giyecek?

KHK kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 tulum giyecek hükümlü ve tutuklu var.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:33
Tek tipin detayları belli oldu! Kim ne renk giyecek?

Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

58 BİN 500 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

BADEM KURUSU GİYECEK OLANLAR

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teşebbüsle ilgili suçları düzenleyen "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suçlar ile 310. maddedeki "cumhurbaşkanına suikast" suçu nedeniyle hükümlü ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü bulunan 6 bin 800 kişi badem kurusu renginde tulum giyerek duruşmalara katılacak.

GRİ GİYECEK OLANLAR

Aralarında örgütlere mali destek sağlayanların da bulunduğu "silahlı terör örgütü kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgütlere silah sağlamak" gibi suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kişi de gri renkte tulum giyerek hakim karşına çıkacak.

Bu çerçevede, FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılananlar gri tulum giyecek. Gri tulumla duruşmaya katılmak zorunda olanlar arasında PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine üye olmakla suçlanan hükümlü ve tutuklular da yer alacak.

YÖNETMELİK ÇIKARTILACAK

Öte yandan, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan ve KHK'nın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çıkartılması gereken yönetmelikle ilgili Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.

KADIN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN KIYAFETLERİ DÜZENLENECEK

Kadın tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara katılırken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kıyafetlerin şeklinin nasıl olacağını da düzenleyecek yönetmelik, Bakanlığın çalışmasının ardından yürürlüğe konulacak. "Tek tip kıyafet" uygulaması yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR UYGULAMANIN DIŞINDA TUTULACAK

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak. Söz konusu hükümlü ve tutuklular sadece duruşmalara katılmak üzere cezaevlerinden çıkartıldıklarında bu kıyafetleri giymek zorunda olacak.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:33
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. DHKP-C
  5. DEAŞ
  6. Türk Ceza Kanunu
  • JurnalJurnal47 dk önce
    BENCE BADEM KURUSU YERİNE ÇOK AFEDERSİNİZ BOK SARISI,GRİ YERİNE KATRAN RENGİ GİYMELİLER...MİLLETE SORARSANIZ KEFEN GİYMELİLER...BU VATAN KOLAY VATAN OLMADI...İKİ DEDEMDE BU VATAN UĞRUNA, BİR KAÇ TANEDE KUZENLERİM ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜR...ASKERE BİLE GİTMEYENLERİN TORUNLARI KEFEN HARİÇ NE GİYSELER BOOOŞŞŞ!!!
  • fatihfatih56 dk önce
    Güzel renk secimi. Mahkemede karar verdilermiydi Donlarına sıctılarmıydı görünmesin diye
  • METİN ŞENTÜRK METİN ŞENTÜRK1 sa önce
    İÇLERİNDE SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ YATANLAR VAR. HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAYIN.GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Bana kalsa don atlet yeterliydi bu şeref yoksunlarına lakin ille de bir renk olacaksa erkeklere DANTELLİ PEMBE,kadınlara MOR olsa çok güzel olurdu!!! İnşallah ordan gebermeden çıkamazsınız! !!!
  • Yunus 16Yunus 162 sa önce
    YÖNETMELİK ÇIKIP, KIYAFET Hazırlanana kadar DURUŞMALAR bitecek.! Bu TEK TİP Darbeye FİİLİ katılanlara yetişmeli
  • Alp ERENAlp EREN2 sa önce
    Bu işi modaya çevirdiler. Hepsi turuncu giysin olsun bitsin.
  • OSMANLIOSMANLI2 sa önce
    Buda sorumu...kefen giydirsinler kefen inşaAllah..!!!

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