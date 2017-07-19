Tek tip kıyafette iki seçenek

Sanıklara tek tip kıyafette çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili sunum yaptığı MGK'da, iki seçenek üzerinde duruldu. Buna göre, tek tip kıyafetin sadece FETÖ'cü darbe şüphelileri tarafından giyilmesi ya da hem darbe hem terör şüphelileri tarafından giyilmesi üzerinde duruluyor.



Adalet Bakanlığı'nın tek tip kıyafetle ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra iki seçenekten birinin uygulamaya konulacağı öğrenildi. Bakanlık tek tip kıyafetin rengi üzerinde de duruyor.



FETÖ ile yapılan mücadelenin masaya yatırıldığı MGK toplantısında, "FETÖ'yle mücadelede önemli ölçüde başarı sağlandı" sonucuna varıldı. Yapılan değerlendirmede, "OHAL, FETÖ'yle mücadelede gerekli. FETÖ'yle mücadele bundan sonra da tavizsiz sürecek. Sivil ve askeri bürokraside önemli ölçüde temizlik yapıldı ama bu devam edecek" denildi.



Toplantıda, FETÖ ile mücadelenin mali yönü de ayrıntılı olarak tartışıldı. Mali boyutla ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Fetullahçı Terör Örgütü'nün maddi kaynaklarının kurutulması bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından biridir. FETÖ'yle mücadelede asıl başarı finansal ayakta sağlandı. Örgüt ekonomik olarak çökertildi. 966 şirkete el konularak TMSF'ye devredildi. Şirketlere ait 4 bin 888 mal varlığına el konuldu. Bunların taşınmazları Maliye'ye devredildi. 7.5 milyar lira gayrimenkul varlığı ve 41 milyar lira şirket büyüklüklerine el konuldu. Bu oran, dünya ölçeğinde bu çapta sonuçların en büyüğü. Örgüt ağırlıklı olarak finansmanını Türkiye'den sağlıyordu. Himmet, para transferi, okullar yoluyla elde edilen para konularında bütün musluklar kesildi. Ona darbe vurunca dışarıdaki operasyonlarını da etkileyecek ama dışarıdaki mücadeleye çok fazla etkimiz olamıyor."