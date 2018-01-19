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Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetlerin Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildiğini uygulama için yönetmeliğin beklendiğini açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:46
Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre yaptığı açıklamada "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir." dedi.

İŞTE İLK FOTOĞRAF

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:46
  1. tek tip kıyafet
  2. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Bu alçak vatan hainlerine lastiği yıpranmış eteklik giydirilmesi gerekir.
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