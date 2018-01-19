Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre yaptığı açıklamada "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir." dedi.

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