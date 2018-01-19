Tek tip kıyafetin fotoğrafı ortaya çıktı

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, darbe teşebbüsü ve terör suçlarından tutuklu olanlara yönelik olarak 696 sayılı KHK kapsamında düzenlenen cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili olarak, Diyarbakır Cezaevi'ne kıyafetler gönderildi.

"UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir" dedi.

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.