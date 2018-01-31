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Tek tip kıyafete geçilemedi. İşte nedeni...

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanların duruşmalara tek tip kıyafetle katılmaları düzenlemesi için verilen süre 26 Ocak'ta doldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:03
Tek tip kıyafete geçilemedi. İşte nedeni...

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanların duruşmalara tek tip kıyafetle katılmaları düzenlemesi için verilen süre 26 Ocak'ta doldu. 

Uygulama, gerekli yönetmelik yayınlanmadığı için başlatılamadı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanların, duruşmaya sevk için cezaevi dışına çıkartılmaları durumunda tek tip kıyafet giymeleri düzenlendi.

Darbe suçlularının badem kurusu, diğer terör suçlularının gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyeceği hüküm altına alındı. 

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile yasa hükmünün uygulanmasına ilişkin diğer hususların ise 1 ay içinde çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtildi.

Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre KHK’da öngörülen süre 26 Ocak’ta sona ermesine rağmen halen yönetmelik çıkartılamadı. Bu nedenle tek tip kıyafet uygulaması başlatılmadı.

Erkek mahkumların giyeceği tek tip kıyafetler cezaevlerine gönderilirken, kadın mahkumların giysileri ise yönetmeliğin çıkmaması nedeniyle henüz dikilemedi. KHK’da, kadın mahkumların nasıl bir kıyafet giyeceğinin yönetmelikle belirleneceği söylendi.

Edinilen bilgiye göre, yönetmeliğin gecikmesinde, uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların etkili olduğu belirtiliyor. KHK ile tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlanmıştı.

Bu cezanın caydırıcı olmayacağı gibi tek tip kıyafet giymeyi reddeden mahkumların duruşmalara katılmaması nedeniyle yargılamaların da uzamasına neden olabileceği söyleniyor. 

 

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:03
  1. tek tip kıyafet
  2. sanıklara tek tip kıyafet
  3. 696 sayılı KHK
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Yahu neyi dogru düzgün yaptıkki bu zamana kadar. Aklımız nerede acaba
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