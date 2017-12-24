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Tek tip kıyafet uygulaması yürürlükte

Son yayınlanan KHK'da darbecilerin duruşmalarda giyeceği tek tip kıyafet yönetmeliği de yer aldı.

24 Aralık 2017 Pazar 08:50
Tek tip kıyafet uygulaması yürürlükte

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 08:50
  1. tek tip kıyafet
  2. FETÖ
  3. KHK
  4. Resmi Gazete
  • İsaİsa20 dk önce
    Çok şükür geçte olsa yürürlüğe girebildi
  • IkraIkra36 dk önce
    Mordan baska renk yakismaz hainliklerine..
  • OkurOkur57 dk önce
    Benim bildiğim tek tip kıyafet kefendir.Onu da bir gün herkes giyecek.
  • Ali karacamAli karacam1 sa önce
    Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur...
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Bu kıyafet rengi çok iyi oldu. Onlara, yaptıkları hainliğin bedelini çok acımasız bir şekilde ödetmeliyiz. Onlara, insanî duygulardan uzak söz, davranış ve eylemler içerisinde olmalıyız. Ruh yapılarını bozmalıyız. AF YOK ACIMAK YOK.
  • İlkerİlker1 sa önce
    İşte bu..
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