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Tek tip kıyafet KHK'ya konulacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliği ihtiyacı var. Bunun da KHK'ya konulabileceğini ifade etmiştik" dedi.

15 Ağustos 2017 Salı 23:00
Tek tip kıyafet KHK'ya konulacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliği ihtiyacı var. Bunun da KHK'ya konulabileceğini ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmünde kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

TEK TİP KIYAFET

Terör kapsamında yargılananlara ilişkin "tek tip kıyafet uygulaması"nın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Bozdağ, "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliği ihtiyacı var. Bunun da KHK'ya konulabileceğini ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmünde kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir." dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 23:00
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