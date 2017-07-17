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Tek tip kıyafet için flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Yıldırım’la FETÖ sanıklarının duruşmalara Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkmasını konuştuğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki yasal hazırlıkları başlatma kararı aldığı öğrenildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:39
Tek tip kıyafet için flaş gelişme!

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tep tip elbiseyle çıkaralım." 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:39
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. FETÖ
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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