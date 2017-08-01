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Tek tip kıyafet en çok da CHP'yi rahatsız etti!

Ankara Sincan'da görülen Akıncı Üssü davası sırasında açıklama yapan CHP'li Levent Gök tek tip kıyafete karşı çıktı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:02
Tek tip kıyafet en çok da CHP'yi rahatsız etti!

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Akıncı Üssü'nde yaşananların davası Sincan'da görüşülmeye başladı.

CHP HEYETİ DE KATILDI

Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi isimlerin de sanıklar arasında olduğu davaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir heyet müdahil oldu.

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

Duruşma sürerken, salon dışında gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök tek tip kıyafetin sorulması üzerine; 'Bu konularda dikkatli olunmasında yarar var. Ben geçtiğimiz yıllardan şunu hatırlıyorum; daha önce bir tek tip uygulaması yapılmıştı. Tek tip uygulaması yapılan sanıklar AİHM'ye tazminat başvurusunda bulundular ve kazandılar. Sorunları duygusal açıdan değil de hukuksal açıdan çözmek gerekir. Türkiye başka bir sorunla karşılaşabilir.' dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:02
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Levent Gök
  3. Grup Başkanvekili
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