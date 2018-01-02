Tek tip kıyafet kriptoları rahatsız etti

SELİM YAZICI / ANKARA - Geçtiğimiz hafta çıkan 696 Sayılı son KHK ile PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülere getirilen tek tip kıyafet uygulaması, bürokrasideki FETÖ artıklarının diline dolandı. İstanbul’da bir kamu kuruluşunda FETÖ’cülerin hakim olduğu dönemde göreve başlayan bazı yöneticilerin, vatansever personele, “Tek tip kıyafet talimatı geldi. Artık siz de tek tip giyineceksiniz” diyerek gözdağı verdikleri öğrenildi. Kendisine bu şekilde psikolojik baskı kurulduğunu düşünen bir 15 Temmuz gazisinin konuyu bir üst amire bildirmesi ile ortaya çıkan durumun, kurum müfettişlerince incelenmesi bekleniyor. Akit’e bilgi veren gazi, şefinin, aynı gün içerisinde benzer sözleri kendisine çirkin bir üslupla birçok kez tekrarlaması üzerine, bunun masum bir espri olmadığını düşündüğünü bildirdi.