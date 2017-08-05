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Tek tip kıyafet belirlendi! İşte detaylar...

Kameralar önünde üzeri yazılı giysilerle şov yapmaya kalkan FETÖ sanıklarının giyeceği ‘tek tip üniforma’nın özellikleri belli oldu. Giysiler, badem kurusu renginde bir gömlek bir de pantolondan oluşacak, açık cezaevlerindeki tekstil atölyelerinde 50 bin adet dikilecek

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:57
Tek tip kıyafet belirlendi! İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların, örgüt propagandası içeren mesajların yeraldığı kıyafetlerle duruşmaya çıkması sonrası gündeme gelen ‘tek tip üniforma’da karar verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Guantanamo mahkumlarını hatırlatması ve aynı ‘tek tip’ uygulamasının FETÖ sanıkları için de geçerli olabileceği mesajı vermesinin ardından kapsamlı bir çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, cezaevi kıyafetine ilişkin seçenekleri, tekstil uzmanlarıyla masaya yatırdı.

TULUM ŞEKLİNDE OLMAYACAK

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendislerinin de katıldığı toplantılarda, Türkiye’nin iklim şartlarına daha uygun olacağından duruşma elbiselerinin ‘alpaka’ kumaşından üretilmesi gündeme geldi. Farklı renk seçeneklerinin yanısıra gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda, tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

KIYAFETİ MAHKUMLAR DİKECEK

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan sözkonusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek ‘badem kurusu’ rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek. 

Artık bunu giyersin

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenlemek üzere Marmaris’e giden hainler arasında bulunan FETÖ’cü eski Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Astsubayı Gökhan Güçlü, Muğla’da süren duruşmaya üzerinde ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişörtle gelmiş, bu skandal başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milyonlarca vatandaşın tepkisini çekmişti. Suikast teşebbüsünün boşa çıkarılması üzerine 16 Temmuz sabahı çareyi kaçmakta bulan FETÖ sanığı Güçlü, günler süren aramalar sonrası bir menfezde perişan bir haldeyken ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:57
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Muğla
  4. Marmaris
  5. Bursa
  6. Adalet Bakanlığı
  7. Bandırma
  • turkzturkz16 dk önce
    Osman amerikadaki gibi olmadi cunku biz Türkiyeyiz
  • AdemAdem20 dk önce
    SAHTEKÂR "BADEM BIYIKLI"LARA DA BADEM RENGİ YAKIŞIR HANİ...
  • Bu vatan geçilmezBu vatan geçilmez59 dk önce
    Yeterli değil ama hiç yoktan iyidir.
  • halilhalil1 sa önce
    O şerefsizlerden çok reklam yapıyorsunuz aynı hero tişörtünü her haberde göstere göstere
  • Turan Turan 1 sa önce
    Lütfen önünde vatan haini yazankiyafet olsun
  • OsmanOsman1 sa önce
    Niye tulum değil ...? Niye çingene pembesi renklideğil
  • abdoabdo1 sa önce
    iyide yargılamalarbitmeden yetiştirin. gece gündüz mesai yapın görelim sırtlarında şerefsizlerin
  • hercaihercai1 sa önce
    Cok iyi, ama iplikler saglam olsun! Tulum olsa daha iyi olurdu!
  • Cemal GÖKCemal GÖK2 sa önce
    İnşallah fetö başınıdabu elbiseyi giymiş olarak görürüz.Allahtan Ümit kesilmez.
Bugünkü Akit

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