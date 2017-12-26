‘Tek tip’ düşmanlar

Geçtiğimiz gün yayınlanan KHK ile tutuklu ve hükümlülerin artık mahkemelere tek tip elbiseyle getirilecek olması terör ve terörist sevicisi bazı çevreleri rahatsız ederken, içlerinde terör olaylarında teröristlerden yana tavır alanların yer alması şaşırtmadı. Adeta tüm terör örgütlerinin yandaşları bir olarak tek tip elbiseye karşı çıktılar. Bir ay içerisinde uygulamaya geçmesi beklenen ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaları yürütülen tek tip kıyafetle ilgili terör ve terörist sevici bazı çevreler tarafından kampanyalar başlatıldı.

CHP’Lİ TANRIKULU BAŞROLDE



CHP’li Sezgin Tanrıkulu yeni KHK ile FETÖ’cüler başta olmak üzere tüm terör davası sanıklarının tek tip elbiselerle hakim karşısına çıkmasını, “İnsanlık Onuruna aykırı” olarak değerlendirdi. Tanrıkulu daha öncede Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri savunmuştu. HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, “Tek tip kıyafet giymektense kefen giyeriz. #TekTipElbiseyeİzinVermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. FETÖ terör örgütünün firari sanıkları ise kaçtıkları ülkelerden tek tip kıyafetleri eleştirerek terör seviciliklerine devam ettiler.



FETÖCÜLER KORKU SARDI



Can Dündar, “Koğuşta kıyafet sayımı yapıldı. Kefen giyerim, tek tip elbise giymem. Bu, Nazi dönemi uygulamasıdır. İnsan onuruyla bağdaşmaz” derken, HDP’de sosyal medya hesabından, “Tek tip Elbise dayatması yargılaması sürmekte olan insanları peşinen suçlu görünümüne büründürmek demektir” ifadelerine yer verildi. FETÖ’nün firari sanıkları da sosyal medya hesaplarından tek tip kıyafet uygulamasına tepki gösterdiler.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA