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‘Tek tip’ düşmanlar

FETÖ, PKK, DHKP-C ve MLKP terör örgütleri ve uzantısı olan marjinal gruplar tek tip kıyafet uygulamasına ortak bir tavır içinde kampanya başlattılar.

26 Aralık 2017 Salı 04:14
‘Tek tip’ düşmanlar

Geçtiğimiz gün yayınlanan KHK ile tutuklu ve hükümlülerin artık mahkemelere tek tip elbiseyle getirilecek olması terör ve terörist sevicisi bazı çevreleri rahatsız ederken, içlerinde terör olaylarında teröristlerden yana tavır alanların yer alması şaşırtmadı. Adeta tüm terör örgütlerinin yandaşları bir olarak tek tip elbiseye karşı çıktılar. Bir ay içerisinde uygulamaya geçmesi beklenen ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaları yürütülen tek tip kıyafetle ilgili terör ve terörist sevici bazı çevreler tarafından kampanyalar başlatıldı. 

CHP’Lİ TANRIKULU BAŞROLDE

CHP’li Sezgin Tanrıkulu yeni KHK ile FETÖ’cüler başta olmak üzere tüm terör davası sanıklarının tek tip elbiselerle hakim karşısına çıkmasını, “İnsanlık Onuruna aykırı” olarak değerlendirdi. Tanrıkulu daha öncede Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri savunmuştu. HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, “Tek tip kıyafet giymektense kefen giyeriz. #TekTipElbiseyeİzinVermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. FETÖ terör örgütünün firari sanıkları ise kaçtıkları ülkelerden tek tip kıyafetleri eleştirerek terör seviciliklerine devam ettiler.

FETÖCÜLER KORKU SARDI

Can Dündar, “Koğuşta kıyafet sayımı yapıldı. Kefen giyerim, tek tip elbise giymem. Bu, Nazi dönemi uygulamasıdır. İnsan onuruyla bağdaşmaz” derken, HDP’de sosyal medya hesabından, “Tek tip Elbise dayatması yargılaması sürmekte olan insanları peşinen suçlu görünümüne büründürmek demektir” ifadelerine yer verildi. FETÖ’nün firari sanıkları da sosyal medya hesaplarından tek tip kıyafet uygulamasına tepki gösterdiler.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 04:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ................2 sa önce
    onlar herşeyi hakediyor.... acımak yok...
  • SihadaroğluSihadaroğlu2 sa önce
    Alışın artık. Biz sizin ihanetlerinize alıştık,siz de bizimtokatımıza alışın. Ama yazık Osmanlı tokatı; alışılacak gibi değil ki alışılabilsin.
  • Zülfükar othan Zülfükar othan 2 sa önce
    Bu NamussuzlaraAlçakamerikanüniforması gıdirin
  • HercaiHercai3 sa önce
    Amerikaci, Rusyaci, Çinci hepsi, bu 3 ulkede mahkumlara tek tip elbise giydirilir, onlara niye"insanlik onuruna aykiri" uygulama demiyorlar?
  • İsmail İsmail 5 sa önce
    Torunlarinizaanlatacağiniz ne güzel bir anınız oldu.

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