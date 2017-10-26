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İŞKUR'dan tek telefonla iş başvurusu imkânı

İŞKUR 'Alo 170' hattı ile kamu ve özel sektördeki kayıtlı açık işlere başvurma imkanı sağlayacak.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:32
İŞKUR'dan tek telefonla iş başvurusu imkânı

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de en yüksek düzeyde istifade ediyor.

ALO 170 İLE KOLAY İŞ BAŞVURUSU İMKÂNI

Bu kapsamda bir süre önce akıllı cep telefonu kullanıcıları için 'İŞKUR E-Şube' adlı uygulamayı kullanıma sunan Kurum, hizmetlerini Çalışma Bakanlığı'nın iletişim merkezi 'ALO 170' hattı ile de eşleştirdi. İş arayanların, bürokrasiden kurtulup zamandan tasarruf ederek, iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen İŞKUR, hattı arayanlara kamu ve özel sektördeki kayıtlı açık işlere başvurma imkanı sağlıyor. 'ALO 170'i arayanlar İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla iş ilanına başvurabilecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:32
  1. İŞKUR
  2. alo 170
  3. iş başvurusu
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