Tek tek itiraf etti! Rusya’da ‘lokum’ Türkiye’de ‘lahmacun’

FETÖ’nün Belçika yapılanmasından sonra Rusya yapılanması da deşifre oldu. FETÖ’nün Belçika’da örgüt imamlığını üstlenen Mustafa Okutan gibi yurtdışında görevli sorumlularından Üzeyir Özmen, itirafçı oldu; 2007-2016 arası 9 yıl boyunca bulunduğu Rusya’ya ilişkin bildiklerini paylaştı. Bir dönem Saint Petersburg Başkonsolosluğu’nda da staj yaptığı ortaya çıkan Özmen, ‘şüpheli’ sıfatıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, FETÖ’nün Rusya’daki şemasını ifşa etti.

PARALAR DÖVİZ BÜROSUNDAN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Özmen, FETÖ yapılanması Rusya’yı 5’e ayırdı. Rusya ‘ülke imamı’na bağlı olan bu bölgeler Moskova, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Saratov ve Astrahan olarak belirlendi. Örgüt Rusya’daki faaliyetleri için merkez üs olarak Rus-Türk Kültür Merkezi’ni kullandı. FETÖ’de ‘şehir imam yardımcısı’ olarak görev alan Özmen, örgütün ‘Rusya imamı’nın ‘Saffet’ kod adlı kişi olduğunu kaydetti. Rusya’da kod adının sadece ülke imamına verildiğini ifade eden Özmen, ülke imamına bağlı faaliyet gösteren ülke muhasebecisinin ise İstanbul’da ikamet ettiğini söyledi. İfadeye göre, örgütün Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinden toplanan himmet/haraç paraları Rusya’ya gidiyordu. Transfer işlemi ise resmi yolla yapılmadı. Paralar İstanbul-Şirinevler’de bulunan Erdemir Döviz bürosu üzerinden Rusya’ya aktarıldı.

(Üzeyir Özmen)

DARBEDEN ÖNCE

Darbe girişiminden 6 ay önce örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den Rusya’daki FETÖ’cülere gönderilen talimat da soruşturma dosyasına girdi. Türkiye dahil 170 ülkede bulunan şehir imamları ve muhasebecilerine ‘ağırlıklı olarak ABD olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine vize almaları emrinin geldiği’ belirlendi. Bunun sebebinin ise 17-25 Aralık’ta hüsrana uğrayan örgütün, 2016 yılında TSK içerisinde yuvalanan mensupları tarafından gerçekleştirilecek olan kalkışmanın başarısız olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak temkinli davranma politikası oldu.

TEMMUZ AYINA KADAR...

İlkokul yıllarından beri örgütün içerisinde olan itirafçı Üzeyir Özmen, Saint-Petersburg’da bir ‘serrehber’in bir imam yardımcısına “Seni çok severiz biliyorsun. Seni ve aileni düşündüğüm için söylüyorum. Sana tavsiyem temmuz ayına kadar ABD vizesine başvur, ileride bir gün lazım olur. Olmazsa eşinle birlikte ABD’ye gezmeye gidersin” şeklinde tavsiyede bulunduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"

FETÖ’nün Türkiye ve Rusya arasında uçak krizi yaşandığı sıralarda, örgüt üyelerinin birbirlerine, “Arkadaşlar abilerden bu uçak krizi ile birlikte bizim Rusya ilişkilerimiz çok daha iyi olacak. Bu durum bizim için bir lütuf olacak” şeklinde konuştukları soruşturma dosyasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise örgütün Rusya’daki üyelerinin örgüte ait okullardan kayıtlarını sildikleri, Rus öğrencilerle aynı evde kalmaya başladıkları tespit edildi.

DUMA'YA RÜŞVET

Rusya’da FETÖ adına faaliyet yürütenlere örgütün her ay düzenli ‘rüşvet’ verdiği, Rusya Yasama Meclisi Başkanlığı ile ikili ilişkilerini geliştirerek ‘Duma Meclisi’nde etkinliğini artırdığı kaydediliyor. FETÖ bağlantılı Saint Petersburg Meclisi Dış İlişkiler sorumlusu Yagna Saidovic’in örgüt adına bazı siyasileri baskı altına aldığı, bazı FETÖ’cülere de meclis giriş kartı verilmesini sağladığı tespit edildi.

(Yagna Saidovic)

RUSYA'DA "LOKUM", TÜRKİYE'DE "LAHMACUN"

Soruşturma kapsamında Rusya’da bulunan FETÖ mensuplarının ABD Doları’na kod isim taktığı belirlendi. Buna göre teröristler Rusya’da ABD Doları’na ‘Lokum’ derken, Türkiye’de ise doları ‘Lahmacun’ ismiyle kodladı. Örgüt Türkiye’de tatile gelen elemanları aracılığıyla para transferini kolaylıkla gerçekleştiriyordu. ByLock üzerinden ‘3 tane lahmacun getir’ şeklindeki mesajların örgüt jargonunda ‘30 bin dolar getir’ demek olduğu, mesajdaki her ‘lahmacun’un 10 bin ABD Doları’na eşdeğer olduğu tespit edildi. Örgütün kara para aklama ekibindeki isimlerin ise Volkan Haznedar ve Ali Yılmaz isimli şüpheliler olduğu belirlendi. Ali Yılmaz’ın ‘Nimet Lokumları’ isimli bir şirketinin olduğu, ABD Doları’na ‘lokum’ kod ismini de bu şahsın koyduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre örgüt, diğer ülkelerde uyguladığı yerleşim politikasını Rusya’da uygulamadı. Buna göre Rusya’da komünizm döneminden kalma kurallar gereği her apartmanda bir güvenlik görevlisi bulunmasından dolayı bir evde 3 kişiden fazla öğrenci kalması durumunda polise haber veriliyor. Örgüt bu kural doğrultusunda öğrenci evlerine maksimum 3 öğrenci alabiliyor.

(Selman Gülen)

SINIR DIŞI EDİLMİŞ

İtirafçı Üzeyir Özmen, Rusya’daki Diyalog-Avrasya sorumluluğunu bizzat Fetullah Gülen’in öz yeğeni Selman Gülen’in yaptığını savcılıkla paylaştı. Özmen, FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in Rusya’ya sürekli geldiğini belirterek, geçtiğimiz yıllarda ‘ajan’ suçlamasıyla sınırdışı edildiğini söyledi.