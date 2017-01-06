Tek tek güvenlik güçlerine teslim olmaya başladılar

Nijer'de 20 Boko Haram üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tek tek güvenlik güçlerine teslim olmaya başladılar
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:55
Bu haber 11.460 kez okundu

Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum, Boko Haram örgütü üyesi yaklaşık 20 kişinin teslim olduğunu bildirdi.

Bazum, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde Boko Haram ile mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesindeki operasyonlar neticesinde 20'ye yakın Boko Haram militanının güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Bazum, teslim olan örgüt üyesi sayısının giderek arttığını vurguladı. Bazum, kısa süre içinde örgütün tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Diffa bölgesinde geçen hafta 31 Boko Haram militanı teslim olurken, Barwa bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 15 örgüt üyesi de öldürülmüştü.

Öte yandan Nijer Devlet Başkanı Mahamadu Issufu yeni yıl mesajında, teslim olmak isteyen Boko Haram militanlarının zarar görmeyeceğini ve topluma entegre edileceğini dile getirmişti.

 
EtiketlerNijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed BazumBOKO HARAM
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.