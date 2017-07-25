Tek tek esir alınmaya başladılar

YENİAKİT.COM.TR - Lübnan Ordusu ve Hizbullah Örgütünün Esed Rejimiyle ortak yürüttüğü operasyon beşinci gününe girerken Tahrir Eş Şam ve Muhaliflerinin etkili direnişi devam ediyor.

Carud Arsal bölgesinde yoğunlaşan operasyonlar bugün en şiddetli günününü yaşıyor.

En az 25 Hizbullah milisinin öldüğü operasyonda Muhalifler Hizbullah militanlarını esir almaya başladı.

Tahrir Eş Şam muhalifleri Güney Halep'teki el-Eis'te mücadele sırasında ele geçirilen 3 Hizbullah eskerini gösteren video yayınladı

Ayrıca bölgedeki çatışmalarda Muhalifler 1 silahlı İnsansız Hava Aracı düşürdü.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr