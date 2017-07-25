Tek tek esir alınmaya başladılar
Lübnan Suriye sınırındaki Sünni Muhaliflerin bölgeden çıkarılması için başlatılan operasyonda Hizbullah Örgütünün ağır kayıplar vermeye devam ediyor.25 Temmuz 2017 Salı 17:58
YENİAKİT.COM.TR - Lübnan Ordusu ve Hizbullah Örgütünün Esed Rejimiyle ortak yürüttüğü operasyon beşinci gününe girerken Tahrir Eş Şam ve Muhaliflerinin etkili direnişi devam ediyor.
Carud Arsal bölgesinde yoğunlaşan operasyonlar bugün en şiddetli günününü yaşıyor.
En az 25 Hizbullah milisinin öldüğü operasyonda Muhalifler Hizbullah militanlarını esir almaya başladı.
Tahrir Eş Şam muhalifleri Güney Halep'teki el-Eis'te mücadele sırasında ele geçirilen 3 Hizbullah eskerini gösteren video yayınladı
Ayrıca bölgedeki çatışmalarda Muhalifler 1 silahlı İnsansız Hava Aracı düşürdü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr