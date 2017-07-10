Tek tek enseleniyorlar... FETÖ'nün firari adliye imamı da yakalanıp cezaevine konuldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 508 gündür firari olan ve örgütün adliye imamı olduğu ileri sürülen Ahmet Türkmen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalanmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Türkmen, ikinci kez sorguya alındı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Türkmen, cezaevine gönderildi.