Tek personelli karanlık şirket… Putin’in sinsi planı!

Rusya’daki özel güvenlik şirketlerinin yabancı ülkelerde faaliyetlerde bulunmasına neden izin verildiği belli oldu. Söz konusu yasanın arkasından, Suriye’deki gaz ve petrol rezervi çıktı. Geçtiğimiz yıl Suriye Petrol ve Madeni Servetler Bakanı Ali Ganim, Humus’taki doğalgaz yataklarının işletilmesi için Rus Europolis firması ile anlaşmıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğü devam ederken geçtiğimiz günlerde bu kez Tedmür petrolleri için de bir anlaşma imzalandı.

PUTİN’İN ADAMLARI TEDMÜR'DE

Tedmür petrolleri için kurulan masanın bir yanında Humus’tan tanıdığımız Europolis bulunuyor. Europolis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşlarından biri olan Mikhail Vladimiroviç Karyapov’un şirketi ‘Stroytransgas’ ile ortak çalışacak. Tedmür’deki zengin yatakların korunması ve petrolün güvenli bir şekilde çıkarılıp taşınmasından sorumlu olacak Europolis, Şam’la yapılan anlaşma gereği 5 yıl boyunca petrol gelirlerinden yüzde 25 pay alacak. Ancak çarpıcı iddia, Europolis’in ‘paravan’ bir şirketten ibaret olduğu.

TEK PERSONELLİ KARANLIK ŞİRKET

Suriye’de petrol yataklarını işleten Europolis, Rusya’da Putin’in sürekli yemek yediği bir restoranın sahibi olan Yavgeny Prigozin'e ait görünüyor. Geri planda Putin’e bağlı bu ‘güvenlik’ şirketinin Suriye ve Ukrayna’da savaşan milis güçlerle bağlantıları var. ‘Tek çalışan ve bir genel müdür’den oluşan şirket genel merkezi ise Moskova’daki bir iş merkezinde. 2016’dan bu yana görünür bir faaliyeti olmayan Europolis’in sadece 10 bin ruble sermayeyle kurulması da dikkat çekiyor.

2.5 MİLYAR VARİL İŞTAH KABARTTI

Suriye’deki petrol bölgelerinden yılda yaklaşık 2 milyar 500 milyon varil petrol üretiliyor. Petrol yatakları Tedmür-Deyr Zor-Rakka üçgeninde yeralıyor. Suriye’deki savaş boyunca birçok kez el değiştiren bu sahaları kontrol etmek isteyen Esed rejimi, Suriye’nin doğu bölgelerinde geniş kapsamlı bir askeri harekat başlatmış durumda. Öte yandan başka ülkelerin ‘güvenlik şirketleri’ kanalıyla petrol-gaz bölgelerine ‘çökmesi’ konusu yeni değil. ABD, özellikle Irak savaşında Blackwater adında bir özel güvenlik şirketine bağlı paralı askerleri kullanmıştı. Bu şirketin ismi çok sayıda katliam ve işkence haberiyle anılıyor.