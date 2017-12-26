İzmir teşkilatının Hakemler Derneği Konferans Salonunda gerçekleşen Divan Toplantısı’nda konuşan Kılıç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararını hatırlattı. SP’li Kılıç, “Bu toplantıda alınan kararlar kulağa hoş gelse de kabul edilebilir değildir. Niye değildir. Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir deniliyor. Hiç elimize harita alıp baktık mı Doğu Kudüs neresidir. Ne kadar alanı kapsıyor. Doğu Kudüs yüzde 15’lik alanı, Batı Kudüs yüzde 85’lik alanı kapsıyor. Doğu Kudüs Filistin’in başkenti olsun derken, Batı Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu kabul edilmiş olunuyor. Bu, onaylamamızın mümkün olmadığı bir karardır. Bizim için tek Kudüs vardır. O da İslam’ındır.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını reddettiğine dikkat çeken SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, kararın çıkmasında etkili olan devlet yetkililerini ve sivil toplum kuruluşlarını tebrik etti.

Kılıç, bugüne kadar BM’nin İsrail aleyhine alınmış birçok kararı olduğuna vurgu yaparak, “Ancak İsrail alınan hiçbir karara uymamıştır. Türkiye’nin bu olayda dik durduğu söyleniyor. Dik durmanın bir takım göstergeleri vardır. Öncelikle Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığından istifa etmek gerekir. Cesaret madalyasının iade edilmesi gerekir. Mavi Marmara şehitlerinin kanının yerde kalmaması gerekir. İsrail ile yapılan asgari, ekonomik ve siyasi anlaşmaların iptal edilmesi gerekir. Devlet olarak İsrail mallarının ithalinin yasaklanarak boykot uygulanması gerekir.” şeklinde konuştu.

2018 bütçe rakamlarına da değinen Kılıç, faiz ödemelerine yatırımdan daha fazla pay ayrıldığını kaydetti. Bütçenin aslan payının faiz lobisine gideceğine işaret eden Şerafettin Kılıç, meydanlarda ve mitinglerde faiz lobisine suç atan iktidarın 2018’de faize ödenecek miktar konusunda rekor kıracağını belirtti.

Divan Toplantısına İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, Kemalpaşa Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Özüdoğru ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, teşkilat hedeflerini gerçekleştiren ilçelere plaket verildi.