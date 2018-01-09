Tek istedikleri köylerine bir imam

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kızıkhamurkesen Mahallesi’nde (köy) cami olmasına rağmen yaklaşık 5 aydır köylerinde imam olmadığını ileri süren köy sakinleri, daha önce atanan imamın, görev değişikliği nedeniyle köyden ayrıldığı için cemaatle namaz, Cuma namazı ve cenaze işlemleri gibi dini vecibelerini yerine getirmede sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekti.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise, Diyanet İşleri Başkanlığının en kısa zamanda imam boşluğunu gidereceğini belirtti.

Mevcut imamın köyden ayrılmasının ardından köylerine imam atamasının yapılmadığını belirten İlyas Uygun, yaklaşık 5 aydır düzenli bir şekilde camide namaz kılmaya hasret kaldıklarını söyledi.

Uygun, “Camimiz kapalı. Kurban Bayramı'ndan bu yana imamımız yoktur. Cuma namazını kılmak için çevremizdeki diğer köylere gidiyoruz. Eğer gönüllü bir imam gelirse, ancak o zaman cuma namazını kendi köyümüzde kılabiliyoruz. Köyde cenazemiz olduğunda çevredeki komşu köylerden imam getiriyoruz. Bir köy imamsız olmaz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Köyümüze bir an önce imam ayarlamaları lazım. Cenazemiz için biz başka köylerden mi imam getirelim?" dedi.

Köydeki imam yokluğundan dolayı sorunlar yaşadıklarını söyleyen Mehmet Uygun, evi camiye bitişik olmasına rağmen camide namaz kılmaktan mahrum kaldığını belirterek, “Beş aydır imamımız yok. Gelen imamlarda lojman ücretlidir diye geri dönüyor. Köyümüze bir imam istiyoruz. 200 haneli köyümüzün imamı yok.” ifadelerini kullandı.

Cuma namazını kılmak üzere yakın köylere gittiklerini dile getiren Mustafa Sarıoğlu ise imam olmadığı için bazen namaz kıldırmak zorunda kaldığını söyledi.

Sarıoğlu, "Cemaatten ‘biri senin imamlık yapacak yetkin yoktur’ dese o durumda bir mahcupluk olur diye ben de pek kıldırmak istemiyorum. Çünkü bunun bir vebali var. Elimden gelse devamlı namazımı camide kılmak isterim. Çünkü camide namaz kılmanın ayrı bir sevabı vardır." diye belirtti.

Köy sakinlerinden Hasan Hüseyin Özkan, Mehmet Bakır ve Mustafa Koçak da ibadet noktasında yaşadıkları sıkıntılara değinerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Müftü Çelik: En kısa zamanda yeni aldığımız imamlarla boşluklarımızı kapatacağız

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu köye en kısa zamanda imam atayacaklarını ve imam sıkıntısının giderileceğini söyledi.

İmamların yer değişikliklerinden dolayı bazen bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Zaman zaman açıklarımızı oluyor. Bu açıkları da Diyanet İşleri Başkanlığı tespit ederek yeni alımlarla doldurmaya çalışıyoruz. Yine bugünlerde de 6 bin 500 cami görevlisi müezzin ve imam alacağız. 3 bin tane de Kur’an kursu hocası alacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız toplam 9 bin 500 görevli alacaktır. Şu anda müracaatlar başladı. İnşallah en kısa zamanda bunlar sonuçlanır ve münhal bulunan, imam bekleyen köylerimize de bu yeni gelen imamlardan derhal görevlendirilir. Ancak cumaları da genelde münhal bulunan, imamının tayini çıkmış köylerimize cuma günleri için cuma imamı gönderiyoruz. Ben Hamurkesen köyünün muhtarıyla da görüştüm. Bana böyle bir bilgi verdi. O köye cuma günleri için bir arkadaşımızı göndereceğiz. Elimizden geldiği kadar mağdur etmemeye çalışıyoruz. Geçici olarak İŞKUR’dan görevlendirilen imam hatip mezunlarımız var. Onlar da birçok köyümüzde görev yapıyorlar. Biz boşalan köylerimizin peşindeyiz ve derdindeyiz. Hatta zaman zaman da hafızlık kurslarımızda görev yapan arkadaşlarımızın imam hatip mezunlarından köylerimizde boş olan yerlere görevlendirdiğimiz oluyor. Buradan münhal bulunan köylerimize bir müjde veriyorum: En kısa zamanda yeni aldığımız imamlarla Allah’ın izniyle boşluklarımızı kapatacağız."

"CAMİLERİMİZİN KAPANMASINA ASLA GÖZ YUMMAYIZ"

Çelik, “Biz tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülük olarak arz ederiz ki hiçbir camimiz ve köyümüz boş kalmasın, ideal olanı budur. Ama doluluk olduğunda bir spekülasyon oluyor. İlahiyat mezunu olan kimi imamlarımız öğretmenliğe veya başka bir kuruma geçiyor. Tekrar boşalan yerler doluncaya kadar bir kaç ay geçiyor. Çünkü sonuçta bir süreç var. Biz arzu ediyoruz ki camilerimizde de çift görevli olsun cami cemaatimize daha canlı, heyecanlı hizmet verelim. Bizler elimizden gelen gayreti göstermeye de çalışıyoruz. Tabi camilerimiz kapanmayacak. Camilerimizin kapanmasına asla göz yummayız, müsaade etmeyiz.” diye konuştu.

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