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Tek derdi İslam! Bir skandal açıklama daha...

Sebastian Kurz, İslami değerlerin öğretildiği okulların yeterince Almanca eğitim vermediğini belirterek, "İslami kreşler olmamalı" dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:52
Tek derdi İslam! Bir skandal açıklama daha...

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Kurier gazetesi tarafından düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Müslüman ailelerin çocuklarını gönderdiği anaokullarının, toplumdan izole bireyler yetiştirdiğini savundu. Uyum sürecinin çocuk yaşlarda başladığına değinen Kurz, okul öncesi temel eğitimin yanı sıra İslami değerlerin de aktarıldığı anaokullarının toplumun genelinden izole olduğunu iddia etti.

YETERİNCE ALMANCA ÖĞRENEMİYORLAR

Kurz, başkent Viyana’da 10 bine yakın çocuğun bu anaokullarına gittiğine dikkati çekerek, vergilerle finanse edilen okul öncesi eğitim kurumlarının, düşük seviyede eğitim verdiklerini, buralara giden çocukların yeterince Almanca öğrenemediğini savundu.

İSLAMİ KREŞLER OLMAMALI

İslami kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kurz, “Bu kurumlar vergilerle finanse ediliyor, devletten yardım alıyorlar. Eğer kriterleri zorlaştırırsak, yardım alamazlar ve kapanırlar. Bundan bağımsız olarak bence, bunlara ihtiyaç yok. İslami kreşler olmamalı” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı sorununa da değinen Kurz, Avusturya’nın Yunanistan ve İtalya’dan daha fazla sığınmacı aldığını söyledi.

Kurz, Afrika kıtasında bir milyarın üzerinde insanın yaşadığını belirterek, Balkan rotasının ardından Akdeniz’in de sığınmacı geçişine kapatılması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:52
  1. Sebastian Kurz
  2. İslam
  3. Avusturya
  • BetoBeto4 sa önce
    O partiden olmasa da yinede avusturyanin yeni "Jörg Haider" i..!Kurz un tercümesi KISA demek..bu islam düsmaninin siyasi hayati da cok KISA olacak cünkü asiri sagcilar ile koalisyona sicak bakiyor..aslina avusturyada hangi parti olursa olsun bunlarin hepisinde islam ve TÜRK düsmanligi sanki inlerine dövmelenmis..bana göre Osmanli kompleksli bir millet bunlar..kendilerini begenmis cooook kibirli bir yapilarida var..yolsuzluk adet olmus olan bir ülke avusturya..
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