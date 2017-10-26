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Tek baskında 20 bin mermi ele geçirildi

Berlin'de bir şüphelinin evine yönelik baskında ağır silahlar ve 20 bin mermi ele geçirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 19:56
Tek baskında 20 bin mermi ele geçirildi

Berlin polisinin salı gecesi bir şüphelinin evine yaptığı baskında çok sayıda silah ile 20 bin mermi ele geçirdiği bildirildi. Baskında şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ve savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında somut bir saldırı planı yaptığına ilişkin kanıt olmadığı, ancak ele geçirilen mühimmatın muhtemel bir saldırıda kullanılabileceğinin göz önüne alındığı ifade edildi.

Başsavcılık sözcüsünün açıklamasında gözaltına alınan 40 yaşındaki şüpheli hakında aylardır bir soruşturma yürütüldüğü ve yapılan incelemelerin ardından baskın düzenlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Mart ayında da yine silah bulundurma suçundan bir buçuk yıl hapse mahkum edildiği, ancak şartlı tahliye edildiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 19:56
  1. Berlin
  2. POLİS

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