Tek başınaysanız okumayın! Gerçekte yaşanmış 15 korkunç olay

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber çeşitli fotoğraflar ve videolar bizi pek de korkutmaz oldu. Artık videolarda özel efekt kullanıldığını, çoğu fotoğrafın da manipüle edildiğini biliyoruz. Fakat antik Mısır’dan kalma, muhtemelen 4 metrelik birine ait olan parmağı görünce korkmamak elde değil.

İşte gerçekten yaşanmış, bir hayli korkutucu 15 olay…

1. “Cesedini bulamazlar” sözünün gerçek olmaya yaklaştığı o an

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına şu not düşülmüş: “Dün gece ailem dışarı çıkmıştı ve evde tek başımaydım. Gün ve gece boyunca aralıklarla kar yağdı. Ertesi sabah kahvaltı yapmak için mutfağa indiğimde, gece pek de yalnız olmadığımı fark ettim.”



2. ‘Terk edilmiş’ bir ev

3. Fotoğrafı bile rahatsız eden tarikat töreni

İtalya’da garip bir tarikatın töreni. Fotoğraf bir baskın sırasında mı çekilmiş, yoksa töreni izlemeye gelen birisi mi çekmiş, bilinmiyor. Fakat yerde kan revan içinde bedenler olduğunu görmek mümkün.



4. Mısır’ı bir dönem devlerin istila etmesi olasılığı

Fotoğraftaki kesik parmak antik Mısır’dan kalma. “Ne var bunda, mumyadan kopmuş bir parmak işte…” deyip geçmeyin. Bu parmağın uzunluğu 38.1 santim. Bu da demek oluyor ki muhtemelen 4 metre 8 santim uzunluğunda birine aitti. Acaba Mısır bir dönem devler tarafından istila mı edildi?



5. 1991’de çekilen, gerçek bir ultrason görüntüsü

6. Küçük bir çocuğun yaptığı korkunç çizim

“Kendini öldür. Seni bekliyoruz”

7. Devasa bir kum fırtınasıyla karşı karşıya kalan küçücük bir tekne

Fotoğrafın çekildiği balıkçı teknesi bu anlardan sağ kurtuldu mu bilmiyoruz.

8. Denizdeki dev yaratık

1940’larda çekilen bu denizatı fotoğrafında, yüzgeci ve kuyruğu görünen bir yaratık var. Sorun şu ki, yaratığın kuyruk ve yüzgeci arasındaki mesafe 64 feet, yani yaklaşık 19.5 metre. Bu kadar büyük yaratık ne olabilir? Bazı uzmanlar Megalodon adıyla bilinen, büyük beyaz köpekbalıklarının atası olan balıkların son temsilcisi olabileceğini söylüyor. Ama kesin olarak bilmek imkansız tabii.



9. Sörfçülerin korkulu rüyası

Ahtapot ihtilası mı, göz yanılmasına sebep olan yosunlar mı, yoksa binlerce uzvu olan tek bir yaratık mı? Her halükarda kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir görüntü…





10. Google Street View görüntüsü

Fransa’da sokak sokak gezen Google Street View arabasının yakaladığı görüntü tüyler ürperten cinsten. Google’da bu lokasyonu arattığınızda, garip yaratığın bulanıklaştırıldığını göreceksiniz. Bazıları bu yaratığın “Gooda” adında, insanların arasında gizlenerek yaşayan bir yaratık olduğunu söylüyor. Bazıları ise basit bir Cadılar Bayramı dekorasyonu olduğunu… bazı insanlar ise bu fotoğrafa baktıklarında herhangi bir gariplik görmediklerini, yalnızca bisikletinin yanında duran küçük bir çocuğu gördüklerini söylüyorlar.





11. Bir yılan, kocaman bir yarasayı yerken

12. Seri katil Ed Gein’in, gerçek insan derisinden yaptığı eldiveni

13. Kuzuların sessizliği

Flaşla çekilen bir fotoğrafta koyunların gözleri parlamış. Buraya kadar her şey normal. Fakat sürüdeki istisnasız her koyunun neden gözlerini dikip fotoğrafı çeken kişiye baktığını bilmiyoruz.

14. Uzaylıya benzer bir kalamar

Bigfin Kalamarı olarak bilinen bu yaratık, 2007 yılında, Meksika Körfezi’nden 229 metre açıkta görüntülenmiş. Söz konusu yaratıklar nadiren görülüyor ve bu yüzden de kimse tarafından incelenemedi. Nereden geldikleri, neden upuzun kolları olduğu ya da hangi türe mensup oldukları konusunda çok az bilgi var ve şu ana kadar görüntülenebilenlerinin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.

15. ‘Nükleer Medusa’

Gerçek hayatta bu görüntüye baksaydınız mutlaka ölürdünüz. Zira bu fotoğraf, insanlığın bakanı taşa dönüştüren yarı Tanrı Medusa’yı yaratmaya en çok yaklaştığı anı gösteriyor. Görüntü Çernobil’deki nükleer santralin bodrum katında çekilmiş. Santraldeki bir reaktör çekirdeği erimiş ve bu görüntü ortaya çıkmış. “Fil Ayağı” da denilen bu materyal yüzlerce ton ağırlığında ve birkaç metre genişliğe sahip. Fotoğraf, bu materyalin bulunduğu koridorun sonundan uzatılan bir ayna yardımıyla çekildi. Zira fotoğrafı çekmek için gönderilen uzaktan kumandalı fotoğraf makinası, radyasyon sebebiyle anında yok oldu.