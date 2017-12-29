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Filistinli cesur kızın ayaklarını bile zincirlediler!

Filistinli cesur kız Ahed Temimi'nin gözaltı süresi 5 gün uzatılırken, İsrail polisi duruşmaya getirdiği 16 yaşındaki kızın ayaklarına zincir bağladı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:57
Filistinli cesur kızın ayaklarını bile zincirlediler!

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verildi.

KUZENİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Temimi ailesinin avukatının yaptığı itiraz sonucu sadece Nur Naci et-Temimi'nin 48 saatliğine ve bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

AYAKLARINA ZİNCİR BAĞLADILAR

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 10'a yakın polisin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:57
  1. filistin
  2. israil
  3. Ahed Temimi
  • MirzaMirza35 dk önce
    bu kopekler bir parça kızdan bu kadar korkuyorlar emin olun ümeti Muhamet toplansa korkudan fare deliğine bile girerler.Rabbim duam tez zamanda müslümanlara birlik nasip eyle amiin
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Ödlekler sürüsünüakıttıkları kanda boğacağız biiznillah...Daha karşılarında Anadolunun çelik yüreklerini görmedi bu uyuz it enikleri....İnanın korkudan hepsi altına edecek....
  • MilletMillet1 sa önce
    KK denen taşeron! Bizdeki hain köpeklere tulum giydireceğiz diye kıyameti koparıyorsun. Bu Filistinli cesur yürekli kızımıza vurulan zincire de bir sözün olacak mı Yoksa gözün yemez mi
Bugünkü Akit

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