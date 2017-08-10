Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tek başına HDP binasını bastı! Oğullarımı...

Diyarbakır’da Remziye Akkoyun isimli kadın, bir oğlunun zorla dağa götürülmesinden diğerinin ise yasa dışı eylemlere katılmasından sorumlu tuttuğu HDP/DBP’nin binasını bastı. HDP’lilerden hesap soran Diyarbakırlı anneye partililer, kaynar çayla saldırdı. Akkoyun, polis tarafından binada baygın bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
Tek başına HDP binasını bastı! Oğullarımı...

Bir oğlunun HDP’lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü, diğer oğlunun ise yine partinin düzenlediği yasa dışı eylemlere katıldığı için cezaevine girdiğini öne süren Remziye Akkoyun, çocuklarının akıbetini sormak için parti bastı. Burada Akkoyun ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında parti binasındaki bir kişi, Akkoyun’un üzerine demlikle kaynar çay döktü. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Akkoyun, yaşanan arbede sırasında baygınlık geçirdi. Partililerin haber vermesi üzerine binaya gelen polis, baygın haldeki Akkoyun’u hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette ifadesi alınan Akkoyun’un, 2 yıldır kayıp olan oğlunun HDP/DBP’lilerce kandırılarak örgüte katıldığını düşündüğünü, bu nedenle geçen yıl 5 kez, bu yıl da 7 kez DBP’ye gittiğini söylediği öğrenildi.

OĞLUNU DEVLET ALDI DEFOL GİT!

Akkoyun, “Partide biri, ‘Senin oğlunu devlet aldı, devlet versin, defol git buradan.’ diyerek beni kovdu. Ben de ‘Siz devlete kurban olun, devletin suçu yok. Siz kandırdığınız oğullarımı.’ dedim. Bunun üzerine bir parti üyesi, ‘Benim kardeşim ve oğlum da cezaevinde ne olmuş yani?’ dedi.” ifadelerini kullandı.

GELMELERİNİ BEKLİYORUM

Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğullarının DBP tarafından kandırıldığını iddia etti. Oğlunun cezaevine girdiği günden bu yana, sorumlu gördüğü partiye gittiğine işaret eden Akkoyun, şunları kaydetti: “Oğlumu verin, artık sizi rahatsız etmeyeceğim.’ diyorum. Onlar da, ‘Git devletle kavga et.’ diyorlar. Ben de, ‘Oğlum sizin yüzünüzden hapse girdi.’ diyorum. Bana da küfredip, ‘Git bir daha da yanımıza gelme.’ dediler. Zalimler hiçbir zaman gün yüzü görmesin. Kim çocuğumu kandırıp, cezaevine girmesine neden olmuşsa Allah belasını versin. Nasıl ki benim ciğerimi yaktılar ve iki oğlumun geleceğine sebep oldularsa Allah da onları yaksın. Çocuklarımı düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Her gün pencerenin kenarına geçip, çocuklarımın gelmesini bekliyorum."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
  1. HDP
  2. PKK
  3. Diyarbakır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu