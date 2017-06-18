Tek Afgan askeri 7 ABD askerini yaraladı

Afganistanlı bir asker, ülkenin kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki bir askeri üste Amerikalı askerlere ateş açtı. Afgan asker, 7 ABD’li askeri yaraladı. Başkent Kabil’de bulunan ABD Komutanlığı Sözcüsü, 7 Amerikalı askerin yaralanmalarının ardından üsten tahliye edildiğini bildirdi. ABD’li yetkililer en az bir Afgan askerinin öldürüldüğünü, bir askerin de yaralandığını söyledi.

209’uncu Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Aram, daha önce yaptığı açıklamada bir Afgan askerin 4 ABD askerini öldürdüğünü söylemişti. Taliban tarafından yapılan açıklamada ise ABD’li askerlere ateş açan Afgan askerin Taliban’a bağlı olduğu iddia edildi.

Öte yandan, 11 Haziran’da ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde bir askeri üste bir Afgan askerinin ateş açması sonucu 3 Amerikalı asker hayatını kaybetmişti.