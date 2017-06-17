Tek başına 4 ABD askerini öldürdü
Afganistan'da bulunan ABD askerlerine bir Afgan askeri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında en az 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'li yetkililer olayın araştırıldığını söyledi.17 Haziran 2017 Cumartesi 20:05
ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde de bir Afgan asker 2 ABD'li askeri öldürmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.