TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kursiyerlerin işe başlamaları dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı’na değindi.

Meşruiyetini uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarından alan bu haklı harekatın ana amacının bölgedeki terör unsurlarının komşu illere, Türkiye’nin il ve ilçelerine zarar vermesini önlemek ve orada yerlerinden edilmiş masum insanlara huzur ortamı sağlamak olduğunu belirten Çakacak, “Afrin bölgesini Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör unsurlarından arındıracak ve orada yaşayan insanlar evlerine dönerek huzur ortamını soluyacaktır” dedi.

Vali Çakacak, Zeytin Dalı Harekatı’nın, orduların milli ve yerli silah ile mühimmatlara sahip oldukça güçlendiğini gösterdiğini dile getirerek, “Bu itibarla hükümetimizin savunma sanayinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsamında yüzde 65’i aşan yerli üretime ulaştık” bilgisini verdi.