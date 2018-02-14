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TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı

Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Programı’na katılan 36 kişi, Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’de (TEI) işbaşı yaptı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:06
TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kursiyerlerin işe başlamaları dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı’na değindi.

Meşruiyetini uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarından alan bu haklı harekatın ana amacının bölgedeki terör unsurlarının komşu illere, Türkiye’nin il ve ilçelerine zarar vermesini önlemek ve orada yerlerinden edilmiş masum insanlara huzur ortamı sağlamak olduğunu belirten Çakacak, “Afrin bölgesini Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör unsurlarından arındıracak ve orada yaşayan insanlar evlerine dönerek huzur ortamını soluyacaktır” dedi.

Vali Çakacak, Zeytin Dalı Harekatı’nın, orduların milli ve yerli silah ile mühimmatlara sahip oldukça güçlendiğini gösterdiğini dile getirerek, “Bu itibarla hükümetimizin savunma sanayinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsamında yüzde 65’i aşan yerli üretime ulaştık” bilgisini verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:06
  1. Eskişehir Valisi Özdemir Çakaca
  2. Eskişehir
  3. Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Programı
  4. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ
  5. TEI

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