Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tehlikenin boyutu yüksek! 10 bin kilomereyte yükseldi

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Bogoslof Yanardağı'nda meydana gelen patlamada 10 kilometre yüksekliğe kül püskürdü.

08 Ağustos 2017 Salı 09:35
Tehlikenin boyutu yüksek! 10 bin kilomereyte yükseldi

ABD'nin Alaska eyaletindeki BogoslofYanardağı'nda patlama meydana geldi.

HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEYECEK

Alaska Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nın hava trafiğini etkileyecek şekilde kül püskürttüğünü açıkladı.

PİLOT ANLATTI

Bölgeden geçen bir uçağın pilotu da yanardağın püskürttüğü küllerin 9 bin 750 metreyi bulduğunu kaydetti.

YERLEŞİM YERLERİNE ZARAR VERMESİ BEKLENMİYOR

Yanardağın kül ve gaz püskürtmeye devam ettiği belirtilirken rüzgarların kül bulutlarını güney yönünde taşıdığı bu nedenle yerleşim yerlerine zarar vermesinin beklenmediği ifade edildi.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:35
  1. abd
  2. yanardağ
  3. alaska
  4. Bogoslof
  5. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    1. "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    2. ABD gördüğü yerde vuracak!
    3. Cep telefonlarına TRT zammı geldi
    4. FETÖ'nün o kadroları halen aktif..
    5. LYS tercih sonuçları bugün..
    6. Pentagon'dan İHA düzenlemesi!
    7. Erzurum'da halk seferber oldu... 3 gün..
    8. Almanya’dan ‘Tek tip kıyafet’..
    9. ODA TV'nin Sinop'taki tetikçisinden..
    10. Kenya sandık başında!
    11. HDP'li başkana hapis cezası!
    12. Galatasaray'da sürpriz Selçuk kararı!
    13. Samsun’da otomobil fiyatına kurbanlık..
    14. Fenerbahçe'den Madrid seferi! Golcü..
    15. 16 yıl sonra tespit edildi!
    16. Binlerce öğrenci bekliyor... ÖSYM..
    17. Kocaeli'de polisin silahından çıkan..
    18. Gaziantepspor'un yeni başkanı belli..
    19. Darbeci FETÖ'cülerin yeni hedefi..
    20. Almanya'da büyük rezalet! Çöp..
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu