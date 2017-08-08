Tehlikenin boyutu yüksek! 10 bin kilomereyte yükseldi

ABD'nin Alaska eyaletindeki BogoslofYanardağı'nda patlama meydana geldi.

HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEYECEK

Alaska Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nın hava trafiğini etkileyecek şekilde kül püskürttüğünü açıkladı.

PİLOT ANLATTI

Bölgeden geçen bir uçağın pilotu da yanardağın püskürttüğü küllerin 9 bin 750 metreyi bulduğunu kaydetti.

YERLEŞİM YERLERİNE ZARAR VERMESİ BEKLENMİYOR

Yanardağın kül ve gaz püskürtmeye devam ettiği belirtilirken rüzgarların kül bulutlarını güney yönünde taşıdığı bu nedenle yerleşim yerlerine zarar vermesinin beklenmediği ifade edildi.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.