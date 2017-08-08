Tehlikenin boyutu yüksek! 10 bin kilomereyte yükseldi
ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Bogoslof Yanardağı'nda meydana gelen patlamada 10 kilometre yüksekliğe kül püskürdü.08 Ağustos 2017 Salı 09:35
ABD'nin Alaska eyaletindeki BogoslofYanardağı'nda patlama meydana geldi.
HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEYECEK
Alaska Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nın hava trafiğini etkileyecek şekilde kül püskürttüğünü açıkladı.
PİLOT ANLATTI
Bölgeden geçen bir uçağın pilotu da yanardağın püskürttüğü küllerin 9 bin 750 metreyi bulduğunu kaydetti.
YERLEŞİM YERLERİNE ZARAR VERMESİ BEKLENMİYOR
Yanardağın kül ve gaz püskürtmeye devam ettiği belirtilirken rüzgarların kül bulutlarını güney yönünde taşıdığı bu nedenle yerleşim yerlerine zarar vermesinin beklenmediği ifade edildi.
Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.