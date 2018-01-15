Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...

Rize'de bulvar çalışmaları kapsamında yenisi yapılan eski Orta Cami'nin yıkımına başlandı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:26
Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...

Çarşı Mahallesi'nde aynı özellikleri taşıyan benzeri yapılan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun verdiği izinle eski Orta Cami'nin yıkımına başlandı. Tarihi ahşap süslemeleri sökülen caminin minare ve çatısının sökülmesi aşamasına geçildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan ve yaya geçişine kapatılan cami için işçiler çıktıkları minare taşlarını sökmeye başladı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.

Orta Cami'nin ilk inşasının 1737 yılında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Birçok bakım ve onarımdan geçen cami son şeklini ise 1930 yılında yapılan genel bir restorasyon ile aldı. 1990'lı yıllarda yıkımı planlanan caminin bir benzeri de 50 metre gerisinde inşa edilmiş ancak mevcut camiden büyük inşa edildiği gerekçesiyle caminin yıkımına onay çıkmamıştı.

Yıkımı tamamlanacak caminin altından geçen dere üzeri açılacak bulvar projesi gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:26
  1. Çarşı Mahallesi
  2. rize
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni plan kodları bulundu!
    1. FETÖ'nün yeni plan kodları bulundu!
    2. Galatasaray milli yıldız ile anlaştı
    3. Tüm birlikler teyakkuz halinde!..
    4. Tehlikeli yıkım! Gören donup kaldı...
    5. Siyonistler gözaltına almıştı,..
    6. ABD hegemonyasına 'yuan' son veriyor!
    7. Mehmet Altan'ın tahliye talebi için..
    8. Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    9. TEM'den zincirleme trafik kazası, 10..
    10. Komşuda büyük kriz! Ulaşım tamamen durdu
    11. Ruhani zafer ilan etti
    12. Önce tekme attı sonra kırmızı kart..
    13. Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı..
    14. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    15. Yerli üretim IGLA, atış testlerinde..
    16. Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Judocu..
    17. Flaş gelişme! Fenerbahçe ilk..
    18. Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an..
    20. Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı