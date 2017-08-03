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'Tehlikeli ve basiretsiz bir adım'

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları onaylamasının, tehlikeli ve basiretsiz politikalara işaret olduğu ifade edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:31
'Tehlikeli ve basiretsiz bir adım'

Konuya ilişkin açıklamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların küresel istikrarı tehlikeye attığı belirtilerek, bunda ABD’nin sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “ABD’yi Rusofobi histerisine sokan yaptırım severlerinin çoktandır hayallerden vazgeçmeleri ve hiçbir tehdit ve baskı çabalarıyla Rusya’yı politikasını değiştirme ve ulusal çıkarlarından ödün vermeye zorlayamayacaklarını anlamaları gerekiyor” denildi.

"DÜŞMANCA TAVIRLARIN CEVAPSIZ KALMAYACAĞINI ZATEN GÖSTERDİK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Düşmanca tavırların cevapsız kalmayacağını zaten gösterdik. Ve karşı tedbirler alma konusundaki hakkı açık bir şekilde saklı tutuyoruz. Kendimiz ve uluslararası güvenlik için yararlı gördüğümüz alanlarda ABD ile işbirliğine açığız. Buna bölgesel çatışmaların çözümü de dahil. Ancak verimli işbirliği sadece Washington politikacıları yanılgılarını aşmaları ve dünyayı, gerçekliği çarpıtan ‘Amerikan istisnacılığı’ prizmasından bakmaya son vermeleri durumunda mümkün olur."

"ÜLKEMİZ, YAPTIRIM BASKISIYLA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYECEK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni yaptırımlarının Rusya’yı politikasını değiştirmeye ve çıkarlarından ödün vermeye zorlamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasını attığı imzayla onayladığı bildirilmiş, haber Beyaz Saray tarafından da doğrulanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:31
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