ABD, YPG’lileri Suriye istihbaratına sızdırdı

Rakka operasyonu sürecinde terör örgütü DEAŞ ile görüşmeler yapılarak örgüt mensuplarının tahliyesi ile gündeme gelen ABD’yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bölgedeki güvenlik ve istihbarat kaynaklarına göre ABD, Rusya ve İran’a karşı Suriye’de hareket kabiliyetini geliştirmek için terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’li kent milislerini “Muhaberat” olarak bilinen Suriye istihbarat servisine sızdırmış.

ABD’nin, hem Suriye rejiminin siyasi pozisyonunu anbean takip etmeyi hem de Rusya ve İran’ın ülke içindeki saha hareketliliğini izlemeyi amaçladığı söyleniyor. Ayrıca rejimin içinden de adam devşirildiği iddialar arasında...

''YPG, REJİME KARŞI BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ''

Konuya ilişkin Habertürk'ün ulaştığı bazı belgelerde kimlikleri deşifre olan YPG’lilerin Amerikan ajanı olduğu, Türk güvenlik güçleri ve YPG’ye yakın kaynaklarca da doğrulandı. Belgelere göre Suriye istihbaratına itirafta bulunan bir YPG’li, “ABD bölgenin en önemli aktörü, silahlanmış ve kendi yaşadıkları toprakları savunan YPG’yi rejime karşı istihbarat toplayan bir yapıya dönüştürdü” dedi. Suriye istihbaratına ifade veren YPG’linin, “Suriye sahasında askerini kullanmak istemeyen ABD, Rakka’da YPG’yi kara kuvveti olarak kullandı. Kürtleri Rusya’ya kaptırmak istemeyen Amerikalılar bizleri kendi denetiminde tutmak için silahlarla donattı. Yatırımların karşılığı himayelerinde kalmaktı ve öyle oldu” diye konuştu. Özellikle son 1.5 yıl içinde Suriye rejimine sızan YPG’li sayısının, rejimi dahi korkutacak sayıya ulaştığı ileri sürülüyor.

Gazete Habertürk’ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye istihbaratı, PYD ile ilişikli 92 kişiyi hapishaneden çıkarmıştı. Bunlardan biri de Müslim">Salih Müslim. Şu ana kadar ABD’nin Muhaberat’a 4 yıl içinde yerleştirdiği ajan sayısının 311 kişi olduğu iddia ediliyor. Bu ajanların sadece içerden bilgi almakla kalmayıp ABD’nin isteği doğrultusunda rejimin siyasi ve askeri kararlarını etkileyebilme kapasitesine sahip olduğu da belirtiliyor. 2017’nin şubat ile ekim ayı arasında deşifre olan YPG’li Amerikan ajanlarını kurtarmak için ABD’nin 3 kez hava operasyonu yaptığı ve bu isimlerin Münbiç’e nakledildikleri de iddialar arasında. Ayrıca Türkiye’nin Afrin operasyonunu başlatmasından önce kasım, aralık ve ocak aylarında ABD’nin 81 ajanını Afrin’e sokup hem rejime hem de Rusya’ya yanlış istihbarat sağladığı ileri sürülüyor.

BAHOZ-CİLO ÇATIŞMASI

PKK’nın Suriye kolunun 2014 Kasım ayı itibarıyla İran’ın etkisinden çıkıp ABD’nin tam anlamıyla kontrolüne girmesi, örgütte İrancı kanat ile ABD yanlısı taraf arasında gerginliklere neden oldu. YPG içindeki İran etkisini kırmak için 3 Aralık itibarıyla Kandil’in sahadaki emirlerini yerine getiren 56 isim, ABD’nin talimatıyla Suriye’den uzaklaştırıldı. Örgütün Suriye’deki ismi Afrinli Bahoz Erdal ve ekibinin ABD’nin sahadaki en önemli adamı konumundaki Şahin Cilo tarafından pasif konuma çekildiği kaydedildi. Örgüt içindeki çoklu cephede ortaya çıkan çekişmeler sonrasında YPG, ABD’nin Suriye rejimine sızdırdığı ajanları tek tek deşifre etti.