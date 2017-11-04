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Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

Konya’nın merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 00:04
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

Olay, Konya Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Camları kıran kalabalık ev ve iş yerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

20 EV HASAR GÖRDÜ

Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 00:04
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