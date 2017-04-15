Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.