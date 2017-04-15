Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
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