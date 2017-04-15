Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.

Teğmene FETÖ'den gözaltı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:39

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.

 
EtiketlerFETÖNiğdePDYTarsus
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