‘Tedbirleri aldık, operasyon ekonomiyi etkilemeyecek’

Bakan Elvan, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyesi Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen “Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Paneli”ne katıldı.

Elvan, buradaki konuşmasında, sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi. Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade etti.

Elvan, sendikalaşmayı hükümet politikalarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Kamu politikalarımızdaki tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Bunun bir güzel örneğini taşeron işçilerimizle ilgili yaptığımız düzenlemede görebiliriz. Taşeron kapsamında çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimizin tüm üyelerinin özverili gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımını yeniden tanımladık. Bu tanımlar kapsamında taşeron işçiler kadroya geçirilmektedir. Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalışmalarında gündeme gelen ‘özel sözleşmeli personel statüsü’ uygulamasına gidilmeyerek, işçi sendikalarının çekinceleri dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeyle ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal güvencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz konusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin artacağını ve bunun da hizmet kalitesine yansıyacağını öngörüyoruz.”