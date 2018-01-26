Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Tedbirleri aldık, operasyon ekonomiyi etkilemeyecek’

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin ordusu gibi güçlü ve sağlam olduğunu belirterek, “Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 09:03
‘Tedbirleri aldık, operasyon ekonomiyi etkilemeyecek’

Bakan Elvan, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyesi Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen “Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Paneli”ne katıldı. 

Elvan, buradaki konuşmasında, sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi. Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade etti.

Elvan, sendikalaşmayı hükümet politikalarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Kamu politikalarımızdaki tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Bunun bir güzel örneğini taşeron işçilerimizle ilgili yaptığımız düzenlemede görebiliriz. Taşeron kapsamında çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimizin tüm üyelerinin özverili gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımını yeniden tanımladık. Bu tanımlar kapsamında taşeron işçiler kadroya geçirilmektedir. Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalışmalarında gündeme gelen ‘özel sözleşmeli personel statüsü’ uygulamasına gidilmeyerek, işçi sendikalarının çekinceleri dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeyle ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal güvencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz konusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin artacağını ve bunun da hizmet kalitesine yansıyacağını öngörüyoruz.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:03
  1. Lütfi Elvan
  2. HAK-İŞ
  3. HİZMET-İŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin’de alçak tuzak! Şimdi de bunu yapıyorlar
    1. Afrin’de alçak tuzak! Şimdi de bunu..
    2. Darbe yiyen YPG'li teröristlerden..
    3. Tıp dünyası Fenerbahçeli yıldız için..
    4. Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
    5. Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi..
    6. O gazetenin kadın yazarı askere gitmek..
    7. 'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den..
    8. Sosyal medyayı sallayan "şelale" videosu
    9. TSK 'organik' dedi, üreticiler çare..
    10. ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD..
    11. Kayseri'de 2 işçi servisi çarpıştı
    12. Bursa’da oğlunu öldüren baba hakkında..
    13. Petrol kritik seviyenin üstünde..
    14. PKK'dan ''zehirli yemek'' tuzağı
    15. Akıllı telefon fiyatları yeniden..
    16. Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü..
    17. Konteyner kentteki Suriyeliler,..
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den..
    19. Yeni güç ‘data’
    20. Ümraniye'deki Alemdağ caddesi araç..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!