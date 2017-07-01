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Tedavisi engellenen bir Müslüman daha öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:17
Tedavisi engellenen bir Müslüman daha öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistin hükümetinin yurt dışında tedavi görmesi gereken hastaların sevk işlemlerini durdurması neticesinde bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "Er-Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi sonucu hayatını kaybetti." dedi.

Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki Filistin hükümetinin yurt dışına sevk işlemlerinin ardından ilaç tedarikini de durdurmasıyla Gazze'deki hastaların durumunun kötüleşeceği uyarısı yapılmıştı.

Açıklamada, ilgili taraflara, özellikle onlarca lösemi hastası için acilen ilaç tedarik edilmesi ve yurt dışına sevklerin başlaması için Filistin hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor.

Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı yurt dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Filistin yönetiminin, geçen ay bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini bildirmişti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:17
  1. Gazze
  2. Ramallah
  3. Gazze Şeridi
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