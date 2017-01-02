Tedavi olmazsa bacağını kaybedecek

Çocukluğundan beri, vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen iyi huylu damar tümörü "Vasküler malformasyon" hastalığıyla mücadele eden 19 yaşındaki Hatice Doğan, iğneleme tedavisi yapılmazsa bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Bağcılar'da ailesiyle yaşayan Doğan, topuğundan başlayıp bacağına kadar uzanan mavi mor damar anomalisi nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Doktorların evde istirahat etmesi gerektiğini belirtmesi üzerine, Acıbadem Üniversitesi'ndeki eğitimine de ara vermek zorunda kalan Doğan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Doğan, hastalığın son aşamasına gelindiğini anlatarak, "Hemşirelik öğrencisiyim. Ayakta durmamı ve hareketli olmamı gerektiren bir meslek yapıyorum. Ancak bu hastalık beni çok zorladı. Okuluma ve günlük hayatıma tekrar devam edebilmem için veya ileride engelli bir vatandaş olmamam için tedavi gerekiyor. Bu masraflı bir tedavi. Seans başı 17 bin lira istendi. Diğer masraflarla 20 bin lirayı geçiyor. Kaç seans olacağı da bilinmiyor. 5 seans da olabilir, 10 seans da olabilir." diye konuştu.

Kısa süre içerisinde iğneleme tedavisinin başlamaması halinde engelli olabileceğini, hastalığın büyüyerek vücudunun her yerini sarma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Doğan, "Tedavi olmazsam bacağımın kesilmesi de söz konusu olabilir." dedi.

"Çocuğum engelli olmak istemiyor"

Anne Perihan Doğan da hastalığı nedeniyle ilkokuldayken 3 ay boyunca tuvalete kucağında götürüp getirdiği kızının ilk ve orta öğretim hayatı boyunca beden eğitimi derslerine katılamadığını anlattı.

Kızının yaklaşık 3 ay önce ayağını burktuktan sonra artık ayağa kalkamaz hale geldiğini dile getiren Doğan, "Ayağını basamadığı halde o, sınava gitmek istediğini söyledi. Ağlayarak kıyafetlerini giydi, hazırlandı. Kendisiyle gelmek istediğimi söyleyince kabul etmedi. Sonra mecbur kaldı benimle gitmeye. Beraber giderken 10-20 adım atmadan Hatice yere yığıldı. Hatice'yi sırtımda eve getirdim. O günden beri okula gidemiyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, kızının tedavisi için destek istediklerini belirterek, "Doktorlar, Hatice'nin ayağının, şu an kendisine dikkat etmezse, darbe alırsa, yanlışlıkla ayağını burkarsa bir yerden hızla atlayıp inerse, topuk altından patlayacağını ve oluşacak kanamayı durduramayacaklarını söylüyor. O zaman da komple topuğu alınıyor. Tümörün ana bölgesini alıyor. Aldığı zaman da sırtından ek parça alıp oraya yama yapıyor. Çocuğum engelli olmak istemiyor. Kimseye muhtaç olmak istemiyor." diye konuştu.

Hatice Doğan'ın babası Erdal Doğan da asgari ücret karşılığında çalıştığını, bu şartlarda kızını tedavi ettirmesinin mümkün olmadığını anlatarak, tedavinin gerçekleştirilebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.