Tedavi olana 'Umre' ödülü

TBMM sağlık Komisyonu Başkanı ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Ak Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, 44 olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve eğitim Merkezleri'nin (AMATEM) sayısının 17 yeni merkezle 61'e çıkarılacağını belirterek, tedavisi tamamlanan hastanın meslek edinmesi, bir işe yerleşmesi, boş zamanlarını yapılandırması gibi sosyal uyum sürecinde yapılacak çalışmalarla uyuşturucuya tekrar dönme riskini azaltmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu amaçla dört ilde sosyal uyum merkezlerinin hizmet verdiğini belirten Kavuncu, tedavi sürecinde manevi rehberlik hizmetinin de verildiğini ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kapsamda gençleri doktorlarıyla birlikte Umre'ye götürdüğünü ifade etti.

Türkiye riskli bölgede

Milliyet'in sorularını yanıtlayan Kavuncu, şunları söyledi:

- Uyuşturucu madde kullanımında diğer ülkelere göre ne durumdayız?

İstatistikler dünya genelinde 15-64 yaş arası genel nüfusta uyuşturucu kullanım sıklığının yüzde 5.2 düzeyinde olduğunu söylüyor. Tüm dünyada her 20 kişiden biri yani yaklaşık 247 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Avrupa ülkelerinde uyuşturucu kullanımı çok yaygın, bazı ülkelerde toplumun 3'te birinin bir uyuşturucu maddesini hayatlarında en az bir defa kullandıklarını biliyoruz. Ülkemiz jeopolitik konumu itibarıyla uyuşturucu açısından riskli bir bölgede yer alıyor. Terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı uyuşturucu, narkoterör. Ülkemiz için 15-64 yaş arası kullanım yaygınlığı yüzde 2.7, başka bir deyişle 1.3 milyon kişi bir uyuşturucu maddeyi en az bir kez denemiş.

3 haftada randevu

- AMATEM'lerde gelinen nokta nedir?

AMATEM ve ÇEMATEM'lerin sayı ve kapasitelerini artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. 2014'te sekiz ayakta tedavi merkezi varken 2017'de bu sayıyı 51'e çıkardık. Yataklı tedavi hizmeti sunan merkez sayısı 2014'te 29 iken 2017'de 44'e ulaştı.

704 olan yatak kapasitesini ise bugün itibarıyla 1019'a yükselttik. Tedavi sonrası sosyal uyum merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye genelinde yaklaşık 6 ay olan randevu sürelerini ortalama 3-4 haftaya kadar düşürdük. Buna rağmen tedavi merkez sayısının artırılması için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım programına toplam 17 merkez daha ilave edildi.

Takip merkezleri

- Devlet, anne ve babalar ne tür bir yol izlemeli?

Şu anda üzerinde durduğumuz en önemli proje tedavi sonrası sosyal uyum sürecinin yapılandırılması. Bağımlılık tedavisi uzun bir süreçtir. Hastanın eski sosyal çevresine dönmesi tekrar uyuşturucu kullanma riski oluşturmaktadır. Tıbbi tedavisi tamamlanan hastanın meslek edinmesi, bir işe yerleşmesi, boş zamanlarını yapılandırması gibi sosyal uyum sürecinde yapılacak çalışmalar, hastaların tekrar uyuşturucuya dönme riskini azaltıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ikisi İstanbul, biri Ankara, biri Antalya olmak üzere dört ilimizde sosyal uyum merkezi ayaktan hizmet vermeye başladı. Tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi ancak ailelerin sürecin içerisinde aktif olarak yer almasıyla mümkün olabilecektir. Bu sebeple ailelere düşen en önemli sorumluluk çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri ve çocuklarını desteklemeleridir.

Manevi rehberlik

- Diyanet ne tür bir çalışma yapacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocukların her türlü bağımlılıktan korunması, dini, ahlaki değerlerin yerleşmesini sağlamak amacı ile "Etkinliklerle Değerler Eğitimi Programı" hazırladı ve uygulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile din görevlilerine yönelik, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" hazırlandı ve din görevlilerine eğitimler verildi. Bu eğitimleri alan din görevlileri illerinde bulunan AMATEM'lerle işbirliği içerisinde bağımlılık tedavisi gören kişilere yönelik manevi rehabilitasyon programlarının yürütülmesi sağlanmakta. Din görevlileri, uyuşturucu kullanıcılarının tedavi merkezlerine başvurmalarını sağlamak için manevi rehberlik hizmetleri yürütüyor.