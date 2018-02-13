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Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!

Tedavi edilmezse; uzun dönemde dişlerin etrafındaki kemiğin erimesine, dişlerin sallanmasına ve çekilmesine sebep olur.

13 Şubat 2018 Salı 15:08
Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!

Diş eti kanaması, toplumumuzda oldukça sık karşılaşılan ve pek çok farklı diş eti hastalığından kaynaklanabilen önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Çoğu zaman önemsenmeden geçiştirilmesi, diş kayıpları başta olmak üzere başka ciddi hastalıkları da tetikleyebiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Diş etleri kanıyor diye dişleri fırçalamamak son derece yanlış bir davranış olur. Diş etleri kanasa bile diş temizliği yapılmalıdır" diyerek uyardı ve diş eti kanaması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ İHMALE GELMEZ!

Diş etlerimiz neden kanar?

Diş eti, mevcut diş eti iltihabına bağlı olarak veya travmaya bağlı olarak kanar. Sağlıklı olan dişlerin, fırçalarken, diş ipi kullanırken veya sert bir şeyler yerken kanamaması gerekir.

Diş eti kanamaları önlenebilir mi?

İyi bir ağız bakımı, düzenli diş hekimi kontrolleri, diş taşı temizliği ve diş eti tedavileri yapıldıktan sonra diş eti kanamaları önlenebilir. Diş etleri kanıyor diye dişleri fırçalamamak son derece yanlış bir davranış olur. Diş etleri kanasa bile diş temizliği yapılmalıdır.

KÖTÜ BESLENME SEBEP OLABİLİR

Diş eti hastalıkları neden olur?

Diş eti hastalıklarının ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı da artar. Ayrıca diş eti hastalıkları; vitamin eksikliklerinde, sigara kullananlarda, yoğun stres yaşayanlarda, antidepresan veya doğum kontrol hapları gibi ilaçların uzun süreli kullanımında, diş gıcırdatan ya da sıkanlarda, kötü ve yetersiz beslenenlerde ve hamilelik döneminde olanlarda daha sık görülmektedir. 

Diş eti hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Diş eti şişse, kırmızıysa, kanama bulgusu varsa, periodontal cep varlığı ve radyolojik kemik kaybı gibi etkenlere bakılarak, diş eti hastalığı teşhis edilebilir. 

DİŞ ETİ İLTİHABININ GÖSTERGESİDİR

Düzenli olarak kullanılan ilaçlar diş eti hastalığına sebep olur mu?

Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar, antiepileptikler ve kalsiyum kanal blokerleri grubu ilaçlar diş eti büyümelerine sebep olabilir.

Diş taşı, diş eti hastalıklarına neden olur mu?

Diş taşı ve dental plak, diş eti hastalıklarının temel sebebidir. Dental plağın uzun dönemde kalsitiye olması ile diş taşı oluşur. Oluşan diş taşının üzerine daha çok plak birikir ve bu şekilde döngü olarak ilerler.

Diş eti kanaması tedavi edilmezse ne olur?

Diş eti kanaması, diş eti iltihabının bir göstergesidir. Tedavi edilmez ise uzun dönemde dişlerin etrafındaki kemiğin erimesine ve son olarak da dişlerin sallanmasına ve çekilmesine sebep olur.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:08
  1. Diş eti kanaması
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