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Tecavüzcüyü yüzüstü yatırıp kurşuna dizdiler

Yemen'de polis memuru 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden adamı, yere yatırarak kurşuna dizdi.

01 Ağustos 2017 Salı 00:13
Tecavüzcüyü yüzüstü yatırıp kurşuna dizdiler

Yemen'de  41 yaşındaki Muhammed el-Mahrabi isimli adam 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürdü. 

Adamın cezası ise kalabalığın önünde gerçekleştirilen infazla kesildi.

Muhammed el-Mahrabi başkent Sanaa'da hapishane aracıyla oldukça büyük bir kalabalığın olduğu meydana getirildi. Ardından kalabalığın ortasında yere serilen bir örtünün üzerine elleri arkadan kelepçeli bir halde, yüzüstü yatırıldı. 

Sonra da bir polis memuru tarafından ateşlenen silahla infaz edildi. 

Reuters haber ajansının paylaştığı karelerde adamın sadece yere yatırılıp arkasına dayana silah anları bulunuyor. Adamın kanlar içindeki görüntüsü paylaşılmadı. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:13
  1. kız çocuğuna tecavüz
  2. Yemen kız çocuğuna tecavüz
  • VATANDAŞVATANDAŞ1 sa önce
    allah razı olsun . eline sağlık o polisin.
  • KultiginKultigin1 sa önce
    Eller ine sağlık darısı bizdeki homolarin başına
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK1 sa önce
    Aynı adaletten bizlerde istiyoruz haketmişse idam cezası verilebilmeli.kaldikitecavuze uğrayan daha sabi parmak kadar çocuktan ne istenebilirki.???hakkedenin hakkı verilmeli
Bugünkü Akit

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