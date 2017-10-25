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Tebliğlere cevap vermeyen Talisca'ya büyük şok

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel’e el hareketi yapan Brezilyalı futbolcu Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:16
Tebliğlere cevap vermeyen Talisca'ya büyük şok

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in tartışması damga vurmuştu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmak gösterdi, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti. Basına yansıyan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki futbolcu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Savcısı Asım Ekren 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun'çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla başlattığı soruşturma kapsamında Demirel ve Talisca'yı ifadeye davet ermişti. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel savcılığa gelerek ifade vermiş ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Fakat, Talisca yapılan tüm tebliğlere rağmen ifade vermedi. Savcı Ekren, bunun üzerine Brezilyalı futbolcu hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:16
  1. Beşiktaş ile Fenerbahçe
  2. Anderson Talisca
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