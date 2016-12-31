TDBB üye ülkelerde Türkçe kursu açacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, altı farklı ülkeden Yerel Yöneticilerin katılımıyla Bağcılar’da gerçekleştirildi.

TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, gerçekleştirilen faaliyetler masaya yatırılarak, planlanan çalışmalar konuşuldu. Bu çerçevede, 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ne destek verilmesine ve temsilen katılım sağlanmasına karar verildi. Yine, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı olması dolayısı ile Türk Basınında Türk Cumhuriyetleri kitaplarının hazırlanması, Birlik yayınları arasında basılması, üyelere yönelik 2017 Yılı TDBB Üye Belediyeler Toplantısı düzenlenmesi, Bosna Hersek Zivinice Belediyesi üyeleri arasından uygun görülen bir belediye ile kardeş şehir olunması ile ilgili çalışmaların başlatılması kararı alındı.

“GORAJDE KÖPRÜSÜ’NÜN RESTORASYONU YAPILACAK”

Toplantıda ayrıca Bosna Hersek’in Gorajde şehrindeki Gorajde Köprüsü restorasyonu projesinin Birliğin, iş birliğinde gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı. Oluşabilecek giderler de Birlik bütçesinden karşılanacak. Toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle: Moldova Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanlığı’nın daveti üzerine, 2017’de Moldova’ya ziyaret düzenlenecek. 2017 yılı içerisinde, TDBB Türkiye Üye Belediyeleri ile değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Yunus Emre Belediyesi’nce, 9 Nisan 2017’de Manisa’da düzenlenecek II. Yuntdağı Yağlı Güreşleri etkinliğine destek verilecek. Osmanlı Belgelerinde Halep ve Osmanlı Belgelerinde Musul konulu kitaplar Birlik yayınları arasında basılacak. Bosna Hersek’in Glamoç şehrinde hayata geçirilmesi planlanan Eğitim ve İş Merkezi Projesi, Birlik koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

“TÜRK DİLİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞILACAK”

Toplantıda Türk ve İslam coğrafyasında Türk dilinin yaygınlaştırılması için TDBB ve üye belediyelerin daha çok çalışması, TDBB’ye üye ülkelerde Türkçe kursların açılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Türk İslam Tarihinin doğru öğrenilmesi için çekilen ve çekilecek olan tarih ve belgesel filmlerin farklı dillere çevrilip üye belediyelere gönderilerek doğru tarihin genç nesillere aktarılması konuları da toplantıda ele alındı.

“DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİK”

Göyçay Valisi olarak atanması nedeniyle TDBB Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Azerbaycan Adalet Bakanlığı Yerel Yönetimlerle Çalışma İş Merkezi Başkanı Mehdi Selimzade ise yaptığı veda konuşmasında dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin gelişmesi için çok çaba gösterdiklerini ifade etti. Toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ile TDBB Yönetim Kurulu Üyesi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Kırgızistan Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Zhumagul Egemberdıeva, Moğolistan Nalaikh Belediye Başkanı Khaan Sharavkhaan ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic’in yanı sıra diğer yerel belediye başkanları katıldı.