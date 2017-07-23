TCG Gökova Fırkateyni Ürdün'de

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG GÖKOVA Fırkateyni 18-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Akabe limanını ziyaret etti. Ürdün'ü ziyaret eden Gökova Fırkateyni liman ziyareti kapsamında Amman Büyükelçisi Murat Karagöz tarafından ziyaret edildi.

Gökova Fırkateyni, Ürdün Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İbrahim Al-Naemat ve mülki makamlar tarafından ziyaret edildi. Aden Körfezi, Somali açıkları ile Hint Okyanusu’nda Deniz Haydutluğu ile Mücadele Faaliyetleri yürüten Birleşik Görev Kuvveti 151’e yardımcı destek sağlayan Gökova Fırkateyni bu bölgelere gidecek.