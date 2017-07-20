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TBMM'ye silahla gelen vekile kınama cezası verilecek

TBMM'nin bina ve arazisine silahlı olarak girmek ve Genel Kurulun çalışma düzenini bozucu döviz ve pankart getirmek ve kullanmak" hükümleri, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
TBMM'ye silahla gelen vekile kınama cezası verilecek

TBMM Anayasa Komisyonu, bugünkü 10 saatlik mesaisinde,  Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin Ak Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifin  12. 13. ve 14. maddelerini daha kabul ederek, 15. maddeye geldi. Teklifle, TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve meclis araştırması  önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya  başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 20  milletvekilinin yazılı istemine bağlı olacak.

  Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş  olması gerekli olacak. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu  bildirecek ve önerge sahiplerinden en az 20'sinin Genel Kurul salonunda bulunup  bulunmadığını tespit edecek. Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanacak.  Önerge sahiplerinden en az 20'si Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza  herhangi bir milletvekili tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa,  açık oylama istemi düşecek. Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az 20 milletvekilinden  herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan  oylama, işaret oyu niteliğinde işlem görecek.

  KINAMA VE MECLİS'TEN ÇIKARMA CEZASI

Mevcut İçtüzük'teki, "Kınama cezasını gerektiren haller" başlığı  altında yer alan düzenlemede de değişiklik yapılıyor. Buna göre, "TBMM'nin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak  girmek" ve "Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve  benzeri materyali getirmek ve kullanmak" hükümleri, kınama nedenleri arasında  olacak. Anayasa Komisyonu, 18 maddelik teklifin görüşmelerine bugün komisyonda  devam edecek. Teklifin bugünkü müzakerelerden sonra kabul edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:16
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