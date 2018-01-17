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TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru

TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru

Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi. Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis’te gündeme alınarak, kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

Özellikle evlenmiş, çocukları olan, kritik makamlarda görev yapan, bazı hastalıklara sahip çocukların ailelerinin bedelli askerlik beklediğini öne süren Doğan, bu konuda milletvekillerinden, Milli Savunma Bakanı'ndan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini belirtti.

Bir vatandaş dilekçesinde, 30 yaşında olduğunu belirterek, bu yaşına kadar zorunlu sebeplerden dolayı askerlik vazifesini yerine getiremediğini, şu an da kendi işini kurduğunu ve 3 senedir işlettiğini bildirdi. Vatandaş, “İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak” görüşlerine yer verdi.

Komisyona ulaştırılan bu ve benzeri dilekçeler, birçok kişi tarafından imzalanıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
  1. TBMM
  2. Meclis
  3. bedelli askerlik
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