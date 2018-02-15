TBMM'ye 'Bayrağın rengi siyah olsun' dilekçesi
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, TBMM Dilekçe Komisyonu'na, Türk bayrağının siyah renkte olması için dilekçe verdi.15 Şubat 2018 Perşembe 09:41
Almanya’da yaşayan Cumali Mol, “Besmele ve Muhterem Müslümanlar” başlıklı bir yazıyla TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, Türk bayrağındaki kırmızının siyahla değiştirilmesini istedi.
“Albayrak düşmana korku vermiyor” diyen Mol’a, TBMM “Anayasa’ya göre bayrağın değiştirilemeyeceği” yanıtını verdi.
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